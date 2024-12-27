لا فوينتي يضع شرطا للاستمرار في تدريب إسبانيا

الفجر الرياضي
إسبانيا
إسبانيا

وضع لويس دي لا فوينتي، المدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني، شرطا للاستمرار على رأس القيادة الفنية للماتادور خلال الفترة المقبلة.

لا فوينتي يضع شرطا للاستمرار في تدريب إسبانيا

وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل دي لا فوينتي، الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية مونديال 2026.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن دي لا فوينتي الذي يحصل على راتب سنوي بقيمة مليون يورو فقط، يسعى للحصول على 3 ملايين، بعد الإنجازات التي حققها والتتويج بلقب يورو 2024.

وأضافت الصحيفة "الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قدم عرضا إلى لا فوينتي، بقيمة مليوني يورو".

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وأشار التقرير إلى أن رئيس الاتحاد الإسباني الجديد، رافائيل لوزان، اجتمع مع ممثلي دي لا فوينتي، أمس الخميس، ويبدو حرص الأطراف على إنهاء المفاوضات قريبًا.

ويُعد الحفاظ على المدرب، البالغ من العمر 63 عامًا، أمرًا منطقيًا، بالنظر إلى مشواره المميز منذ توليه قيادة المنتخب الإسباني.

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