لاعب ليفربول: كلوب أول من هنأني على خوض 100 مباراة

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

عبر لاعب وسط ليفربول، كورتيس جونز، عن سعادته بالمساهمة في فوز فريقه المهم على ضيفه ليستر سيتي (3-1)، مساء أمس الخميس، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعب ليفربول: كلوب أول من هنأني على خوض 100 مباراة

وسجل جونز هدف فريقه الثاني، ليساهم في ابتعاد ليفربول بصدارة البريميرليج، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي، أقرب مطارديه.

وقال جونز عن ذلك، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه.. هناك الكثير من المباريات المقبلة.. سنلعب كل مباراة على حدة، ونحاول الفوز بها جميعا".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة.. تقوقعوا في الخلف ودافعوا جيدًا، كان من الصعب بالنسبة لي بشكل خاص إيجاد مساحة في الداخل".

وأردف:"تطلبت المباراة صبرًا أكثر، مع عدم محاولة اللعب وفقًا لخطتهم.. في الشوط الأول كنا نمرر الكرة كثيرًا، وهذا ما يريدونه.. في الشوط الثاني غيرنا أسلوب اللعب واحتفظنا بالكرة أكثر، ومن هنا جاءت الأهداف".

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وتابع: "كنا متأخرين بهدف، وكان الشوط الأول قد انتهى تقريبًا، لكننا لم نتوقف وسجلنا.. في الشوط الثاني بدأنا بقوة، وسجلنا مرة أخرى.. الأمر هو أننا نريد فقط الفوز في كل مباراة".

وعن مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال جونز: "عدت لأرسل رسائل نصية إلى عائلتي كما هي العادة، ورأيت رسالة نصية من يورجن كلوب تقول: تهانينا على 100 مباراة، ومن هنا لنسعى إلى 500".

وواصل: "كنت أفكر.. عن ماذا يتحدث؟ قمت بالتحري عن الأمر للتو، وأنا فخور بذلك.. لقد كان (كلوب) هو من أسس الفريق الذي لدينا الآن.. لقد كان الأساس موجودًا، وآرني سلوت هو من واصل ذلك".

واستكمل: "يبدو الأمر جيدًا، لكن هناك الكثير من المباريات المقبلة.. يمكنك اللعب ضد فريق في القاع أو الوسط أو القمة، وهي مباريات صعبة.. الأمر يتعلق بمحاولة الفوز بكل مواجهة على حدة.. وإذا فعلنا ذلك، فإن الجميع يعرف ما سيحدث في النهاية".

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