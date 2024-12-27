يرى المدير الفني لفريق ليستر سيتي، رود فان نيستلروي، أن فريقه ظلت حظوظه قائمة للخروج بنتيجة إيجابية خلال لقائه مع مضيفه ليفربول، إلى أن أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث للفريق "الأحمر" خلال لقاء الفريقين.

فان نيستلروي: محمد صلاح أجهض حلم ليستر سيتي

شعر فان نيستلروي أن فريقه صمد في اللقاء حتى سجل صلاح الهدف في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وقال: "أعتقد أننا كنا في المنافسة على نتيجة لفترة طويلة".

وأوضح المدرب الهولندي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: "كانت نتيجة 3-1 بمثابة نقطة تحول بمعنى أن المباراة انتهت من أجل الحصول على نتيجة إيجابية".

وأضاف: "أعتقد في الدقيقة الستين سنحت لنا فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل عن طريق باتسون داكا، لذا دخلنا المباراة من أجل تحقيق المفاجأة".

وشدد مدرب ليستر:"قدمنا أداءً جيدًا، وبذلنا أقصى الجهد، حققنا بداية جيدة بالهدف الذي سجلناه، ولكن إذا تحدثنا عن نقطة التحول، فإن الهدف الثالث الذي أحرزه صلاح حسم قضى تمامًا على أحلامنا أمام ليفربول".

وقرر فان نيستلروي الإبقاء على داني وارد خارج التشكيلة، بعد أن عانى خلال خسارة ليستر القاسية 0-3 أمام ضيفه وولفرهامبتون في الجولة الماضية، حيث تعرض لصيحات استهجان من جماهير فريقه.