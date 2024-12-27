ريال مدريد يقترب من حسم صفقة أرنولد

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يقترب نادي ريال مدريد من إتمام صفقة التعاقد مع الظهير الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، في خطوة تهدف لتعزيز خط الدفاع استعدادًا للموسم المقبل.

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة أرنولد

يرتبط أرنولد بعقد مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، ومع تعثر مفاوضات التجديد بين الطرفين، دخل ريال مدريد في مفاوضات مع النادي الإنجليزي لضمه، وتشير صحيفة "ريليفو" الإسبانية، إلى أن الصفقة تسير في المسار الصحيح، مع تكتم كبير من إدارة ريال مدريد بشأن تفاصيل الصفقة.

يأتي اهتمام ريال مدريد باللاعب بعد إصابة داني كارفاخال التي أثرت على أداء الفريق هذا الموسم، إذ يُعتبر أرنولد خيارًا مثاليًا بفضل إمكانياته الدفاعية والهجومية.

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ريال مدريد متفائل بإتمام الصفقة الصيف المقبل، في وقت قد يصر فيه ليفربول على الإبقاء على أرنولد حتى نهاية عقده، نظرًا لتنافس الفريق على البطولات هذا الموسم.

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