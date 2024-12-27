تلقى نادي برشلونة ضربة قوية بعد فشله في تسجيل لاعبه داني أولمو في قائمة الفريق للدوري الإسباني حتى نهاية الموسم.

ضربة قوية لبرشلونة بشأن تسجيل أولمو

وكان أولمو قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من لايبزيج الألماني بعقد يمتد حتى 2030، وعلى الرغم من مشاركته في 11 مباراة هذا الموسم وتسجيله 5 أهداف، رفض القاضي إجناسيو فرنانديز دي سينيسبليدا منح الإجراء الاحترازي الذي يسمح بتسجيله.

ويعتزم برشلونة تقديم دعوى قضائية جديدة يوم 30 ديسمبر، بحجة عدم صلاحية قواعد التسجيل الحالية التي تديرها اللجنة المفوضة من رابطة الدوري الإسباني.

ويُنتظر قرار نهائي بشأن القضية في 31 ديسمبر، وسط ثقة الإدارة بإيجاد حل يسمح باستمرار أولمو في المنافسة.