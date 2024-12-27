عمان تتأهل إلى دور نصف النهائي من كأس خليجي 26 بعد التعادل أمام الإمارات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت منذ لحظات، مباراة الإمارات وعمان، في إطار منافسات مسابقة كأس الخليج العربي، "خليجي 26"، والمقامة حاليًا بالكويت.

نتيجة مواجهة عمان والإمارات في كأس خليجي 26

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة الإمارات وعمان، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس خليجي 26.

افتتح أولاد زايد النتيجة عن طريق مهاجمه يحيى الغساني في الدقيقة 20، من صناعة خالد إبراهيم الظنحاني.

txt

رسميا.. السعودية تحصل على حقوق تنظيم بطولة كأس الخليج المقبلة "خليجي 27"

txt

خليجي 26.. الكويت وعمان لكسب نقطة التأهل إلى نصف النهائي

ثم عادل المنتخب العماني النتيجة، في الدقيقة 79 من زمن المباراة، عن طريق لاعب الوسط عبدالرحمن المشيفري، بعد تمريرة مميزة من زميله منذر العلوي.

وأضاع المنتخب الإماراتي ركلة جزاء في الدقيقة 90+3، عن طريق لاعب الوسط فابيو ليما.

وبتلك النتيجة، يحتل المنتخب العماني وصافة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، ويصعد برفقة المنتخب الكويتي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي.
 

الامارات وعمان التعادل الإيجابي المجموعة خليجي 26 دور نصف النهائي

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمواجهة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي

مدرب اليمن: الفوارق الفنية حسمت خسارتنا أمام السعودية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

ضبط ٣٠٠ مخالفة لمركبات السرفيس لتقسيم الطريق والحصول علي تعريفة أعلى بالجيزة

كأس مصر.. موعد إجراء قرعة دور قرعة دور الـ32 بمشاركة أندية الدوري الممتاز وغياب الأهلي

نقيب الأطباء في إيطاليا: 70% من أسباب الصداع النصفي “وراثية”

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد

خبير اقتصادي: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل

“الهباش”: القانون الدولي أول ضحايا العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي