الأهلي يواجه إنبي والزمالك أمام الاتحاد السكندري





يسعى الأهلي إلى فض اشتباك الصدارة المشتعل بالنسخة الاستثنائية لمسابقة الدوري المصري حين يواجه إنبي، في الجولة السابعة والتي تشهد أيضًا مواجهات صعبة حينما يلتقي الزمالك مع ضيفة الاتحاد السكندري، وبيراميدز مع مضيفه الجونة والمصري مع سيراميكا.

تقام مباريات الجولة السابعة على مدار أربعة أيام حيث يلتقي غدًا الأحد كل من حرس الحدود مع طلائع الجيش، والزمالك مع الاتحاد السكندري.



وتقام يوم الإثنين أربع مباريات حينما يستضيف الجونة فريق بيراميدز، ويلعب إنبي مع الأهلي، وزد مع بتروجيت، وفاركو مع سموحه.

وتلعب مباراة واحدة يوم الثلاثاء وتجمع سيراميكا كليوباترا والمصري ثم تختتم الجولة بمباراتين يوم الأربعاء حينما يلتقي فيوتشر مع الإسماعيلي، وغزل المحلة مع البنك الأهلي.

الأهلي وإنبي

يسعى الأهلي لمواصلة رحلته نحو الحفاظ على اللقب الذي حصده الموسم الماضي للمرة الــ44، حينما يحل ضيفًا على إنبي.

ويطمح الأهلي لحصد ثلاث نقاط جديدة تصل به إلى النقطة 14 منتظرًا تعثر منافسيه بهدف الانفراد بالصدارة.

ويفقد بطل الدوري جهود علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد عبدالله للإصابة.

وكان الأهلي عاد للانتصارات في مسابقة الدوري المصري بعد الفوز الصعب على نظيره المصري بهدفين نظيفين، وستكون مواجهة إنبي هي البروفة الأخيرة للفريق الأحمر قبل السفر إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في المقابل، سيكون موقف إنبي صعبًا للغاية حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد خوض 6 مباريات حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 2 وخسر في 3.

الزمالك والسكندري

يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في مهمة صعبة للغاية حيث تفجرت أزمات داخل الفريق في الساعات الأخيرة تتمثل في قيام التونسي سيف الجزيري بالتقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري لعدم حصوله على مستحقاته المالية، كما لا يزال هناك محاولات لتجديد عقود أبرز اللاعبين مثل أحمد مصطفى زيزو وعبدالله السعيد.

ولم تتوقف الصعوبات التي تحيط بالزمالك عند هذا الحد ولكنها وصلت إلى غياب عدد من عناصره الرئيسية مثل ناصر ماهر ومحمد حمدي ومحمود بنتايج ومحمد السيد ومصطفى الزناري للإصابة ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بينما يعود لاعب الوسط نبيل عماد دونغا بعد انتهاء إيقافه.

ويحاول الزمالك الخروج من نفق الأزمات والعودة للانتصارات بعد أن تعادل في آخر مباراتين مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، وذلك قبل المواجهة الصعبة أمام المصري البورسعيدي الأحد المقبل ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيما يعاني السكندري من صعوبات وأزمات مشابهة قبل مواجهة الزمالك حيث يفقد عددًا كبيرًا من لاعبيه مثل عبد الله بكري وفان ديريك أوبامي وهشام عادل والمهدي سليمان ومصطفى إبراهيم للإصابة وصديق ايساكا لأسباب فنية.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.