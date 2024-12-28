الهلال يعلن مدة غياب ياسر الشهراني

أعلن نادي الهلال تعرض لاعبه ياسر الشهراني لإصابة في الرباط الخلفي، وذلك أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في «كأس الخليج» المُقامة بالكويت هذه الأيام.

وأوضحت الأشعة، التي أجراها الشهراني بعد عودته إلى السعودية عقب استبعاده من قائمة الأخضر، إصابته في الرباط الخلفي، وتقرَّر أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لفترة 3 أشهر، ما يعني غيابه عن مواجهات مفصلية لفريقه؛ في مقدمتها كلاسيكو الاتحاد، في السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، ضمن مرحلة ربع نهائي «كأس الملك».

من جهة أخرى، نُقل مهاجم الفريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى العيادة الطبية بالنادي، مساء اليوم؛ نظرًا لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، وذلك في اليوم الأول بعد عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها إياهم مدرب الفريق البرتغالي خورخي خيسوس، بسبب توقف المنافسات المحلية، في حين واصل البرتغالي روبن نيفيز برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، بالإضافة إلى أداء تدريبات لياقية بالجري بالكرة.

وتقرَّر أن يلعب الهلال مواجهة ودية أمام الفيحاء، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب النادي بالرياض، في إطار التحضيرات لعودة المنافسات الرياضية بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.