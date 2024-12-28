القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب محبو وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة السعودية والعراق وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

موعد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي

من المقرر أن تقام مباراة السعودية والعراق يوم السبت 28 ديسمبر 2024 على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة السعودية والعراق عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

txt

عاجل.. نتائج قرعة دور الـ32 بطولة كأس مصر موسم 2025 وغياب الأهلي

txt

تشكيل البحرين المتوقع ضد اليمن في خليجي 26

يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، حيث فاز على اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخسر من البحرين بنفس النتيجة.

بينما يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 3 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن السعودية بعد الفوز على اليمن والخسارة أيضا من البحرين.
 

الخليج العربي السعودية السعودية والعراق القنوات الناقلة لمباراة السعودية المنتخب العراقي المنتخب السعودي المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز

بإضافة المراقبين والمقيمين.. حكام الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري