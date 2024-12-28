موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
البحرين
البحرين

يلتقي منتخب البحرين مع نظيره اليمني اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26.

موعد مباراة البحرين ضد اليمن

وتنطلق صافرة بداية مباراة البحرين واليمن عصر اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة البحرين واليمن

1- البحرين 6 نقاط
2- السعودية 3 نقاط
3- العراق 3 نقاط
4- اليمن دون نقاط

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منتخب الكويت يطيح بـ قطر من بطولة خليجي 26

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عمان تتأهل إلى دور نصف النهائي من كأس خليجي 26 بعد التعادل أمام الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

ابوظبي الرياضية الاستقطاب القنوات الناقلة لمباراة البحرين اليوم السبت تردد قناة أبوظبي الرياضية بطولة كأس الخليج العربي بطولة كأس الخليج موعد مباراة البحرين

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