قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن مصر تمتلك كفاءات قادرة على تطوير منظومة التحكيم في السلة المصرية.

أحمد الشرقاوي: نتطلع لتطوير حكام كرة السلة.. ومصر تمتلك كفاءات قوية

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي تعيين أحمد الشرقاوي مشرفًا على لجنة الحكام بالاتحاد المصري للعبة.

وأكد الشرقاوي في تصريحات صحفية أن هدف مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، تطوير منظومة التحكيم في كرة السلة، مما يزيد من قوة المنافسة في اللعبة.

وأوضح الشرقاوي أن كرة السلة المصرية تمتلك كفاءات كثيرة في التحكيم، ولدينا العديد من الحكام الدوليين، والذين أداروا مواجهات عالمية، مما يؤكد قوة الحكم المصري.

وأتم أحمد الشرقاوي تصريحاته، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التغييرات في التحكيم المصري، وسيام عمل العديد من الدورات التدريبية للحكام المصريين، من أجل زيادة خبراتهم والمساعدة في تطوير مستواهم، الذي ينعكس بصورة مباشرة على منظومة كرة السلة المصرية.

وفيما يلي تشكيل لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة السلة:

أحمد الشرقاوي مشرف على اللجنة

هشام الحريري مشرف عام

هشام حسن رئيس اللجنة

محمد يونس السكرتير العام

هاني مصطفي السكرتير المساعد

عبدالوهاب عجمي عضوًا

عماد راغب عضوًا