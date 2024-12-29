حصاد الرياضة 2024| أبطال الدوريات الخمسة الكبرى.. ومعجزة لباير ليفركوزن في ألمانيا

يقترب هذا العام من الانتهاء والذي شهد عدة أحداث هامة ومثيرة ومشيقة لمحبي الكرة والساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد أندية أوروبا ونقدم لكم عبر موقع الفجر الرياضي حصاد عام 2024 في الدوريات الأوروبية.

أبطال الدوريات الأوروبية والهدافين

بطل الدوري الإنجليزي نادي مانشستر سيتي وحصد جائزة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند وكان واتكنز قد حصلى على لقب أفضل صانع أهداف وتم تسجيل 1247 هدف مع إشهار 1594 بطاقة صفراء، و57 بطاقة حمراء.

وكان فريق أرسنال الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

بطل الدوري الفرنسي نادي باريس سان جيرمان وحصد جائزة الهداف كيليان مبابي وحصل عثمان ديمبيلي على لقب أفضل صانع أهداف وتم تسجيل 830 هدف، مع إشهار 1150 بطاقة صفراء، و71 بطاقة حمراء.

وكان فريق باريس سان جيرمان الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024.

بطل الدوري الإسباني نادي ريال مدريد وحصد جائزة الهداف دوفبيك واليخاندرو باينا أفضل صانع ألعاب وتم تسجيل 1005 هدف، مع إشهار 1733 بطاقة صفراء، و84 بطاقة حمراء.

وكان فريق ريال مدريد الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن بحدث استثنائي وبفارق كبير بالنقاط بينه وبين بايرن ميونخ الذي احتل المركز الثالث برصيد 72 تحت قيادة تشابي الونسو وتوج هاري كين بلقب الهداف وجريمالدو أفضل صانع أهداف وتم تسجيل 983 هدف مع إشهار 1220 بطاقة صفراء، و56 بطاقة حمراء.

وكان فريق باير ليفركوزن الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري الألماني لموسم 2023-2024.

بطل الدوري الإيطالي نادي إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز الهداف ورفاييل لياو أفضل صانع ألعاب وتم تسجيل 985 هدف، مع إشهار 1578 بطاقة صفراء، و64 بطاقة حمراء.

وفريق إنتر ميلان الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.