روني يعلن رحيله عن تدريب بليموث أراجيل

الفجر الرياضي
روني
روني

قرر نجم كرة القدم الإنجليزي السابق، واين روني، الرحيل عن فريق بليموث أرغايل بعد سبعة أشهر من توليه تدريب الفريق.

روني يعلن رحيله عن تدريب بليموث أراجيل

وتم تعيين روني (39 عامًا) في مايو (أيار) الماضي، لكنه سيغادر الفريق بسبب سوء النتائج، حيث يقبع في مؤخرة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيون شيب"، بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان.
وخاض روني مباراته الأخيرة مع بليموث أرغايل أول أمس الأحد، حينما خسر ناديه 0-2 أمام أوكسفورد، الذي يصارع أيضًا من أجل البقاء في المسابقة.
وفي بيان على موقع بليموث على الإنترنت، قال روني: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجلس إدارة النادي، وخاصة سيمون هاليت ونيل ديوسنيب اللذين تربطني بهما علاقات رائعة".

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أضاف روني: "أود أيضًا أن أشكر جميع الموظفين بالنادي الذين جعلوني أشعر بالترحيب والذين جعلوا النادي مكانًا خاصًا، وكذلك أتقدم بالشكر للاعبين والمشجعين على جهودهم ودعمهم خلال فترة عملي كمدير فني للفريق وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

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