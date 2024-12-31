أوسوريو يكشف حقيقة رغبته في ضم حسام عبد المجيد من الزمالك

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لنادي تيخوانا المكسيكي، إنه طلب التعاقد مع حسام عبدالمجيد.

أوسوريو: طلبت حسام عبدالمجيد

وتابع أوسوريو خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور:" طلبنا التعاقد مع حسام عبدالمجيد لاعب نادي الزمالك لتدعيم صفوف فريق تيخوانا المكسيكي".

وأضاف:" حسام عبد المجيد من المدافعين المميزين ويستحق فرصة الاحتراف الخارجي خاصة أنه يملك الإمكانيات التى تؤهله للنجاح فى الاحتراف".

وأكمل:" أنتظر ما تسفر عنه المفاوضات بين مسئولى ناديي الزمالك وتيخوانا المكسيكي للحصول على خدمات اللاعب".

وأختتم أوسوريو:" أتمنى التعاقد مع حسام عبدالمجيد فهو سيكون صفقة قوية لنادي تيخوانا المكسيكي وأعلم قدرته جيًدا منذ أن كنت مدربًا لنادي الزمالك".