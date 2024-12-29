مفاجأة كبرى تخص انتقال أرنولد إلى ريال مدريد

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية مفاجأة سارة لجمهور ريال مدريد، وحزينة على مشجعي نادي ليفربول، تخص انتقال الكسندر ارنولد إلى المرينجي بعد نهاية عقده هذا الصيف.

ينتهي عقد الكسندر ارنولد نجم منتخب انجلترا وفريق ليفربول مع نهاية هذا الموسم، وحتى الآن لم يتوصل مع إدارة النادي لاتفاق على استمراره، مع أخبار وتقارير تشير إلى رغبته بالذهاب إلى إسبانيا.

أوضحت التقارير الصحفية في إسبانيا وانجلترا أن إدارة نادي ريال مدريد تضع الكسندر ارنولد كهدف محتمل لتدعيم مركز الظهير الأيمن، لكن كصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

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ريال مدريد أخبر ليفربول منذ فترة بشكل ودي ووفقًا للوائح أنه سيبدأ محادثات مع أرنولد، لم تكن هناك أي مشاكل والعلاقة بين الناديين جيدة جدًا

ترينت ألكسندر أرنولد يمكنه اللعب في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد

يريد ريال مدريد التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد ويتم العمل على ذلك، وسيضغطون لـ التوقيع معه لأنهم كانوا مهتمين به منذ مارس، وليس أمس أو قبل شهر.
 

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