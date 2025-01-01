أعلن نادي بالميراس البرازيلي عن التعاقد مع اللاعب باولينيو، مهاجم باير ليفركوزن الأسبق وهداف فريق أتلتيكو مينيرو في عام 2024 وهداف الدوري البرازيلي في 2023.

بالميراس يعزز صفوفه بباولينيو

وأعلن النادي البرازيلي فجر الأربعاء عن التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا بعقد يمتد لـ5 أعوام حتى ديسمبر (كانون الثاني) لعام 2029.

وبالرغم من أن بطل كأس ليبرتادوريس في عامي 2020 و2021 لم يعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن بعض الصحف أشارت إلى أنها بلغت 18 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال كل من باتريك وغابرييل مينينو إلى أتلتيكو مينيرو.

وبالفعل، كان مينيرو قد أعلن عن التعاقد مع كلا اللاعبين كتدعيمات جديدة لصفوف الفريق في عام 2025.

يذكر أنه في حال تأكيد قيمة الصفقة التي ذكرتها الصحف، ستكون تلك هي أغلى صفقة على الإطلاق بين الأندية البرازيلية في السنوات الأخيرة.

ويعد باولينيو هو ثاني تعزيز لصفوف بالميراس لعام 2025، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم الأوروغواني فاكوندو توريس قادمًا من فريق أورلاندو سيتي الأمريكي.

وخلال الموسمين اللذين قضاهما باولينيو ضمن صفوف أتلتيكو مينيرو، نجح في تسجيل 50 هدفًا وصناعة 12 آخر في 120 مباراة خاضها مع الفريق.

وفي موسم 2024، تمكن المهاجم الشاب من تسجيل 20 هدفًا، أصبح من خلالها هداف مينيرو بجانب المخضرم هالك، وفي عام 2023 كان باولينيو هو هداف المسابقة برصيد 19 هدفًا.