كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول

ينزل الريدز ضيفًا ثقيلًا على وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - كورتيس جونس - جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - لويس دياز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد نادي وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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