عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز

مفاجأة قوية من الزمالك.. سيف الجزيري له 5 شهور فقط وهذه حقيقة تجميد اللاعب بتعليمات لجروس

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، فيل فودين، سافينيو موريرا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

مواد متعلقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. ومفاجأة بشأن انتقاله للأهلي

خالد الغندور: رغم إنذار الزمالك جروس يضم سيف الجزيري لقائمة الفريق أمام الاتحاد السكندري

Elfagr.org

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

تويتر Liverpool اليوم.. مشاهدة بث مباشر ليفربول ووست هام Youtube في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يواصل إرهاق كاتب التاريخ وحقق إنجازا تاريخي غير مسبوق

لأول مرة.. "الحريفة 2" يتنازل عن المركز الأول

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة