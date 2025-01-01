لاعب تونسي يهدد الرجاء المغربي باللجوء إلى "فيفا"

الفجر الرياضي
الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

ذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن المشاكل استمرت في ملاحقة نادي الرجاء البيضاوي.

لاعب تونسي يهدد الرجاء المغربي باللجوء إلى "فيفا"

قالت الصحيفة إن اللاعب التونسي هاني عمامو هدد "الأخضر"، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حال لم يتوصل بمستحقاته المالية في غضون 15 يومًا.

وأوضحت "طلب اللاعب التونسي التوصل بجزء من منحة التوقيع مع الرجاء، البالغة 70 مليون سنتيم، بينما مجموع مستحقاته العالقة تبلغ 120 مليون سنتيم".

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وأضافت "كان اللاعب نفسه قد وقع في كشوفات الرجاء، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا إليه من الترجي التونسي".
وأكملت "لم يلعب عمامو مع الفريق الأخضر منذ انضمامه إليه، سوى مباراة واحدة خاض منها 23 دقيقة، كما لعب مباراة واحدة كاملة في الدوري".

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