علي أبو جريشة يهاجم مجالس الإسماعيلي السابقة: يجب محاسبتهم ومينفعش يجروا ويهربوا

الفجر الرياضي
علي أبو جريشة
علي أبو جريشة

قال علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، إن الدراويش تعرض للظلم من المجالس السابقة بسبب الأمور التي ارتكبت في حق النادي.

علي أبو جريشة يهاجم مجالس الإسماعيلي السابقة: يجب محاسبتهم ومينفعش يجروا ويهربوا

وأضاف علي أبو جريشة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن المجلس الحالي يُعاني بسبب الديون المتراكمة من المجلسين السابقين والإسماعيلي ليس لديه موارد كبيرة.

وتابع نجم الدراويش السابق: المشكلة كبيرة جدا والإسماعيلي اضطر لبيع اللاعبين من أجل حل مشاكله، وفوجئنا بأزمة جديدة وهي أزمة إيقاف القيد.

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وأردف أبو جريشة: كانت هناك جلسة بين نصر أبو الحسن والطويلة من أجل جدولة المستحقات، وقال لنا إنه سيحصل على أمواله والغرامة، وأتمنى أن تكون هناك نظرة من اتحاد الكرة والدولة للنادي الإسماعيلي.

وأكمل علي أبو جريشة: الإسماعيلي كلما يحاول أن يقف على قدمه يجد أزمة جديدة تعود به للبداية، والإسماعيلي نادي كبير لا يستحق ذلك لأنه أول من حصد لقب إفريقيا، وأول من ساعد البلد في ظروف كثيرة سابقة.

واختتم أبو جريشة: يجب أن تتم محاسبة من تسبب في هذه الأزمات من المجالس السابقة، لأن المشكلات تفوق قدرات النادي الإسماعيلي، ولا يجوز أن يرتكب شخص مثل هذه الأمور ثم يهرب ويجري، وعليهم حل المشكلات التي ارتكبوها ومسائلتهم قانونيا.

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