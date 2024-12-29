بهدفي موريرا وهالاند.. مانشستر سيتي يهزم ليستر في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز أمام نظيره ليستر سيتي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تمكن سافيو موريرا من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ياكوب ليتابعها موريرا بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

ومنع القائم الأيمن للمرمى هدف التعادل لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 38، بعد رأسية من فاكوندو بونانوتي من داخل منطقة الجزاء.

وأرسل ستيفي مافيديدي لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 68، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جيمي فاردي بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

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ونجح إرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 74، بعد عرضية من سافيو موريرا من على حدود منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها هالاند برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقا مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة 6 مواجهات، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة إحدى عشرة مواجهة.

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