ريال مدريد يتجه لضم نجم بايرن ميونخ في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ذكرت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق مطلع يناير 2025.

ريال مدريد لن يتخلى عن ديفيز

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن نادي ريال مدريد لن يتخلى عن ألفونسو ديفيز ويأمل أن يوقع عقده الأول في يناير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن الأسابيع الأولى من يناير ستكون حاسمة لوجهة ألفونسو ديفيز القادمة.

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كما لفتت إلى إن ألفونسو ديفيز قد ينتهي به الأمر كلاعب جديد لريال مدريد اعتبارًا من شهر يوليو، وفي الفالديبيباس هم متأكدين من ذلك.

جدير بالذكر إن ألفونسو ديفيز سيدخل فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع بايرن ميونخ خلال يناير المقبل، ويحق له أن يوقع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة البافاري.

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