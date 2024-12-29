فيورنتينا يخطف نقطة ثمينة من يوفنتوس بتعادل مثير في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت منذ لحظات المواجهة التي جمعت بين يوفنتوس وفيورنتينا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا في الكالتشيو

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مواجهة اليوفي وفيورنتينا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الكالتشيو.

تمكن يوفنتوس من احراز أولى أهداف اللقاء عن طريق الفرنسي كيفرين تورام في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، من تمريرة زميله مانويل لوكاليلي.

ثم عادل الإيطالي مويس كين، النتيجة لصالح فيورنتينا في الدقيقة 38، من صناعة زميله ياسين عدلي.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد الفرنسي كيفرين تورام ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثاني لفريقه يوفنتوس في الدقيقة 48، بعد صناعة متقنة من تيون كووبميينيرز.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 88، أحرز فيورنتينا هدف التعادل عن طريق مهاجمه الإيطالي ريكادو سوتيل، من تمريرة زميله مويس كين.

مواجهة يوفنتوس القادمة

ويستعد اليوفي لخوض مواجهة نارية أمام إيه سي ميلان في نصف نهائي بطولة السوبر الإيطالي، يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، على أرضية ملعب الأول بارك بالسعودية.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

المنتخب الكويتي يتسلح بجماهيره وتاريخه أمام طموح البحرين في قبل نهائي "خليجي 26"

المِهْرجانات الشّعرية.. مساحات إبداعيّة خالدة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية