فيورنتينا يخطف نقطة ثمينة من يوفنتوس بتعادل مثير في الدوري الإيطالي

انتهت منذ لحظات المواجهة التي جمعت بين يوفنتوس وفيورنتينا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا في الكالتشيو

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مواجهة اليوفي وفيورنتينا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الكالتشيو.

تمكن يوفنتوس من احراز أولى أهداف اللقاء عن طريق الفرنسي كيفرين تورام في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، من تمريرة زميله مانويل لوكاليلي.

ثم عادل الإيطالي مويس كين، النتيجة لصالح فيورنتينا في الدقيقة 38، من صناعة زميله ياسين عدلي.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد الفرنسي كيفرين تورام ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثاني لفريقه يوفنتوس في الدقيقة 48، بعد صناعة متقنة من تيون كووبميينيرز.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 88، أحرز فيورنتينا هدف التعادل عن طريق مهاجمه الإيطالي ريكادو سوتيل، من تمريرة زميله مويس كين.

مواجهة يوفنتوس القادمة

ويستعد اليوفي لخوض مواجهة نارية أمام إيه سي ميلان في نصف نهائي بطولة السوبر الإيطالي، يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، على أرضية ملعب الأول بارك بالسعودية.

