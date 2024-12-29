مدرب ليفربول يصف صلاح بـ الأفضل في العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تغنى الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، بالأسطورة المصرية محمد صلاح، بعد فوز فريقه مساء اليوم على وست هام يونايتد، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج.

أرني سلوت يتغنى بـ صلاح

وحقق الريدز فوزا كبيرا على نظيره وست هام يونايتد، بخماسية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث أرني سلوت في تصريحات صحفية لصحيفة "سكاي نيوز" عقب نهاية مباراة فريقه أمام وست هام، على نجم الريدز محمد صلاح، قائلًا "إذا نظرت إلى أرقامه فلا يمكنك الجدال معه (أفضل لاعب في العالم)".

ويتصدر الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، من 18 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق نوتنجهام فورست والذي يمتلك في رصيد 37 نقطة، من 19 مباراة.

مواجهة ليفربول القادمة

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز، يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في إطار منافسات البريميرليج.
 

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