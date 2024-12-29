أول تعليق من أمير عزمي مجاهد على فوز الزمالك أمام الاتحاد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم في مسابقة الدوري، وحصد الثلاث نقاط.


وشدد في تصريحاته عقب اللقاء على أن هناك تطور في أداء الزمالك رغم ضيق الوقت أمام الجهاز الفني بعد تولي المسؤولية، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم كرة سريعة ووجه التحية للاعبين على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.


وواصل أمير عزمي مجاهد  قائلًا:" أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك بالأمور الإيجابية، وألا يتم تضخيم المشاكل لأن الجميع يتحدث بشكل سلبي عن النادي دون التطرق للأمور الإيجابية".


وأضاف المدرب العام:" الدوري صعب والمنافسة قوية، والفترة المقبلة تحتاج إلى الجماهير لدعم اللاعبين بقوة في المباريات المهمة المرتقبة".


وقال أمير عزمي مجاهد  :" أحرص على دعم تعليمات المدير الفني ولا أركز على الانتقادات التي أتعرض لها، وأعلم واجباتي وأدواري جيدًا، وأحترم جروس لأنه على رأس الجهاز الفني وأنا من أفراد جهازه المعاون، وأعمل من خلال المدير الفني ولا أبحث عن اللقطة".


واختتم قائلًا:" نبذل قصارى جهدنا من أجل خدمة الزمالك، وواثق من أن الفريق مع جروس سيكون أفضل في المباريات المقبلة والأداء يتحسن بتوالي المباريات".


وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

المنتخب الكويتي يتسلح بجماهيره وتاريخه أمام طموح البحرين في قبل نهائي "خليجي 26"

المِهْرجانات الشّعرية.. مساحات إبداعيّة خالدة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية