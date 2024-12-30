محمود بسيوني يقود مباراة الأهلي أمام إنبي في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر  الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده الحكم محمود بسيوني.

ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعد أول، شهاب راشد ويتواجد جلال أحمد حكما رابعا.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمد معروف ويعاونه يوسف البساطي.

موعد مباراة الأهلي أمام إنبي والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد المقاولون العرب.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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