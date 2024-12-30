هيثم فاروق: عدم وجود صلاح في قائمة أفضل لاعب في إفريقيا فضيحة

انتقد الناقد الرياضي هيثم فاروق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عدم وجود النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال هيثم فاروق، في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" الدوري الإنجليزي هو الأصعب في العالم، ومحمد صلاح كتب تاريخا كبيرا في إنجلترا، ويتعامل كأسطورة من الجميع هنا".

واكمل: "اللاعب يمتلك شخصية كبيرة جدا، وكنت فخورا للغاية وأنا أشاهده من ملعب المباراة، وإذا استمر على هذا المستوى سوف ينافس بقوة على حصد الكرة الذهبية لعام 2025".

ثم أوضح: "من العار عدم تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن، كما أن عدم وجوده في قائمة أفضل لاعب في إفريقيا فضيحة كبيرة".



وأتم هيثم فاروق تصريحاته: "الزمالك يمتلك العديد من النجوم في الفريق وأهمهم زيزو، لذلك وجوده مهم للفريق في المواسم المقبلة، يجب تقريب وجهات النظر بين زيزو وإدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة".