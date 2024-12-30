أعلن أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تعيين أليكسي ستيفال "كوكا"، مدربا للفريق، خلفا للأرجنتيني جابرييل ميليتو، الذي أقيل من منصبه عقب خسارة لقب كوبا ليبرتادوريس أمام بوتافوجو نهاية الشهر الماضي.

كوكا يعود لتدريب أتلتيكو مينيرو بعد رحيل ميليتو

ونشر أتلتيكو مينيرو، عبر حسابته على وسائل التواصل "المدرب الأكثر فوزا في تاريخ النادي عاد من جديد"، في إشارة للمناسبات الثلاث السابقة التي تولى فيها كوكا، الإدارة الفنية للفريق، وفاز خلالها بالدوري البرازيلي والكأس في 2021، ولقب كوبا ليبرتادوريس في 2013.

ورغم المسيرة التدريبية الكبيرة التي يمتلكها صاحب 61 عاما، إلا أن اتهامه في حادث اعتداء جنسي في 1989 من القضاء السويسري، ظل يطارده حتى تمت تبرئته بنهاية العام الماضي بسبب أخطاء إجرائية.

إلا أنه بالرغم من هذا، اضطر كوكا إزاء الضغوط التي كانت تلاحقه للاعتذار عن تدريب كورينثيانز، بعد أسبوع من التعاقد معه في 2021.

وفي مارس/آذار الماضي، تولى كوكا، مقاليد الأمور الفنية في أتلتيكو باراناينسي، ولكنه رحل بعدها بثلاثة أشهر بسبب سوء النتائج.

وبدأت مسيرة المدرب في 1998، وخلال تلك الفترة قام بتدريب عدد كبيرة من أندية البرازيل، من بينها الكبار في البلد اللاتيني مثل فلامنجو وفلومينينسي وفاسكو دا جاما وبالميراس وساو باولو وكورينثيانز وكروزيرو وسانتوس.

