أكد نادي إيه سي ميلان إقالة باولو فونسيكا المدير الفني البرتغالي للفريق، اليوم الإثنين، وذلك بعد إبلاغه بالقرار عقب تعادل الفريق على أرضه أمام روما بنتيجة 1/1 أمس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إقالة البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ميلان ومواطنه كونسيساو الأقرب لخلافته

وقال البرتغالي فونسيكا للصحفيين وهو يغلق نافذة سيارته أثناء مغادرة ملعب سان سيرو عقب مباراة الأحد "نعم إقالتي خبر صحيح، هذه هي الحياة، وقد فعلت كل ما في وسعي".

ومن المنتظر أن يتعاقد ميلان مع المدرب البرتغالي الآخر سيرجيو كونسيساو لخلافة فونسيكا.

وقال ميلان في بيان رسمي "يعلن نادي ميلان إعفاء المدرب باولو فونسيكا من مهام عمله كمدير فني للفريق، ونشكره على احترافيته، ونتمنى له التوفيق في الخطوة القادمة".

وتولى فونسيكا قيادة ميلان في يونيو وحقق الفريق معه 12 فوزًا في 24 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل ميلان المركز الثامن في الدوري الإيطالي، متخلفا بفارق 14 نقطة عن ثنائي الصدارة أتالانتا ونابولي، وهو مركز أسوأ كثيرا من احتلاله المركز الثاني تحت قيادة ستيفانو بيولي في الموسم الماضي.

وحقق ميلان نتائج أفضل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث فاز في 4 مباريات متتالية منها التغلب على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بنتيجة 3 / 1 ويحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، ويقترب بقوة من التأهل للأدوار الإقصائية.

أما كونسيساو فقد سبق أن لعب في الدوري الإيطالي مع أندية لاتسيو وبارما وإنتر ميلان، وكان مدربا لفريق بورتو البرتغلي لمدة ستة مواسم قبل استقالته في يونيو.

ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي يقام في المملكة العربية السعودية.