كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

اختار البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه نيوكاسل، مساء اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2024 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - ليني يورو

الوسط: ديوجو دالوت – كاسيميرو - كوبي ماينو - نصير مزراوي

الهجوم: زيركزي - أماد ديالو - راسموس هويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المرتبة السابعة برصيد 29 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

