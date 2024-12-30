تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة إنبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.
 

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ويجلس على دكة البدلاء:
حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.

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