جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب دوري نايل وينافسه كل من الأهلي وبيراميدز ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الاثنين 30/12/2024.

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الاتحاد السكندري: كنا نستحق ركلتي جزاء أمام الزمالك.. والحكم قتل اللقاء

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الاتحاد السكندري: توقعنا سيناريو الغندور بسبب بيانات الزمالك.. والطرد جعلنا في حالة ضعف

مواعيد مباريات اليوم

  • الأهلي ضد إنبي 5:00.
  • بيراميدز ضد الجونة 5:00.
  • سموحة ضد فاركو 8:00.
  • زد ضد بتروجيت 8:00.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 14 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا 11 نقطة

5- المصري 11 نقطة

6- زد 9 نقاط

7- الاتحاد 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- طلائع الجيش 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الاسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- حرس الحدود 6 نقاط

15- سموحة 5 نقاط

16- إنبي 5 نقاط

17- البنك الأهلي 5 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

 

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