جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين
يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب دوري نايل وينافسه كل من الأهلي وبيراميدز ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الاثنين 30/12/2024.
مواعيد مباريات اليوم
- الأهلي ضد إنبي 5:00.
- بيراميدز ضد الجونة 5:00.
- سموحة ضد فاركو 8:00.
- زد ضد بتروجيت 8:00.
ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 14 نقطة
2- الأهلي 11 نقطة
3- بيراميدز 11 نقطة
4- سيراميكا 11 نقطة
5- المصري 11 نقطة
6- زد 9 نقاط
7- الاتحاد 9 نقاط
8- بتروجيت 8 نقاط
9- غزل المحلة 8 نقاط
10- طلائع الجيش 8 نقاط
11- فاركو 7 نقاط
12- الاسماعيلي 6 نقاط
13- الجونة 6 نقاط
14- حرس الحدود 6 نقاط
15- سموحة 5 نقاط
16- إنبي 5 نقاط
17- البنك الأهلي 5 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط
القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات