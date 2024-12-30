صحيفة الـTelegraph تشيد بصلاح وتنتقد إدارة ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

تحدثت صحيفة ال Telegraph عن أداء محمد صلاح امام فريق ويستهام يونايتد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، وفي شهر ديسمبر أمام الفرق المختلفة.

كان فريق ليفربول انتصر على فريق ويستهام يونايتد بنتيجة خمس أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي وسجل محمد صلاح هدف وصنع هدفين.

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استطاع محمد صلاح أن يسجل ثمانية أهداف ويصنع سبعة آخرين ضمن مباريات شهر ديسمبر، جعلته يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بفارق أربع اهداف عن هالاند.

اشادة بمحمد صلاح وانتقاد لإدارة ليفربول

قالت صــحــيــفــة الـTelegraph كان ديسمبر شهرًا مذهلًا لمحمد صلاح الذي سجل ثمانية أهداف وقدم سبعة تمريرات حاسمة في سبعة مباريات فقط في الواقع، كان بإمكان صلاح أن يسجل أكثر لكن لم يكن ذلك مهمًا في كل مرة كانت الكرة بحوزته كان يهدد المرمى. لا يمكن إيقافه تقريبًا. إنه بالكاد يُخطئ.

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