كيليان مبابي يكشف عن مثله الأعلى

اعترف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، بأنه كان يحتفظ بملصق للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، في غرفته عندما كان صغيرًا، لأنه كان بمثابة "مثله الأعلى".

مبابي: لقب السوبر الأوروبي كان أفضل بداية مع ريال مدريد

وتحدث المهاجم الفرنسي اليوم الإثنين، في تصريحات لموقع ريال مدريد الرسمي، عن الأسطورة البرتغالية رونالدو، قائلًا "لقد كان مثلي الأعلى عندما كنت طفلًا".

وعن أولى مبارياته مع النادي الملكي أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي، قال مبابي "مباراتي الأولى، هدفي الأول وفزت بأول لقب لي مع ريال مدريد، لقد كانت أفضل بداية ممكنة".

واكمل حديثه، قائلًا "اليوم الذي تم تقديمي فيه كلاعب لريال مدريد، كان الناس مذهلين بالنسبة لي لأنهم أدركوا أنني كنت أحاول التحدث بالإسبانية".

وانضم كيليان مبابي البالغ من العمر 26 عاما، صيف 2024، إلى صفوف ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وشارك المهاجم الفرنسي مبابي مع النادي الملكي منذ انضمامه صيف 2024، في 21 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفا، وصنع 3 تمريرات حاسمة.