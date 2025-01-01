



تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بعد أن توقف في الفترة الماضية بسبب مشاركة المنتخب العراقي في منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تختتم منافساتها بعد غدٍ في الكويت.

"كلاسيكو العراق".. مواجهة منتظرة في ملعب الشعب

ويشهد غدًا الخميس أربع مباريات، حيث يلتقي النفط، صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، مع الكهرباء، الذي يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، كما يلعب الكرمة، صاحب المركز الثالث عشر، على ملعبه مع كربلاء، صاحب المركز الثاني عشر.

ويستضيف دهوك، صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة، فريق نفط البصرة، صاحب المركز الخامس عشر، وتختتم مباريات هذا اليوم بمواجهة الميناء، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، مع نفط ميسان، صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة.

وستتجه أنظار عشاق كرة القدم العراقية بعد غد الجمعة نحو ملعب الشعب الدولي لمتابعة لقاء القمة الذي سيجمع متصدر جدول الترتيب القوة الجوية بنادي الزوراء.

ويهدف فريق القوة الجوية لتعزيز صدارته لجدول الترتيب، التي يحتلها برصيد 27 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الشرطة.

في المقابل، يتطلع فريق الزوراء للفوز بالمباراة وإضافة 3 نقاط لتقليص الفارق بينه وبين القوة الجوية، حيث يتواجد الزوراء في المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصدارة.

وفي ذات اليوم أيضًا، يلتقي نوروز، صاحب المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، مع ديالى، صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط، بحثًا عن الهروب من المراكز المهددة بالهبوط.

كما يلتقي الحدود، صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، مع القاسم، صاحب المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، وزاخو، صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة مع الكرخ، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

فيما تختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت المقبل بمباراتين، حيث يلتقي الشرطة، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، مع أربيل، صاحب المركز السابع برصيد 18 نقطة، كما يلتقي الطلبة، صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة مع النجف، صاحب المركز الثامن بنفس عدد الرصيد من النقاط.