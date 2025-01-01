تعثر مفاوضات زياش مع جالاتا سراي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مفاوضات غلطة سراي مع اللاعب حكيم زياش تعثرت بشأن رحيل الأخير عن صفوفه.

تعثر مفاوضات زياش مع جالاتا سراي

نقلت صحيفة هسبورت المغربية عن نظيرتها Tekvim التركية أن الأمور تعقدت بين الطرفين بشأن فسخ العقد بينهما.

وأوضحت "المراحل الأولية من المفاوضات بين غلطة سراي ووكيل حكيم زياش شهدت تعثرًا، بسبب تمسك الأخير بحقوق موكله المالية".

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وأضافت "النادي التركي لا يمانع رحيل الدولي المغربي، ولكن زياش يرغب في الحصول على مبلغ 3.5 مليون يورو مقابل فسخ العقد، وهو ما عرقل المفاوضات بين الطرفين".

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