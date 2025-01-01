جالطة سراي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن المدافع الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار، اقترب من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

جالطة سراي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد ميلان سكرينيار

ووفقا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، اليوم، فإن جالطة سراي التركي تقدم بعرض رسمي، للتعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع العملاق الفرنسي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير، أن باريس سان جيرمان لايمانع في رحيل مدافعه السلوفاكي في الفترة الحالية، خاصةً بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وأوضحت، أن ميلان سكرينيار يمتلك العديد من العروض في الفترة الحالية للرحيل عن صفوف العملاق الفرنسي، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسهم يوفنتوس، للتعاقد مع سكرينيار.

ويسعى أوكان بوروك مدرب جالطة سراي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الحالية، للاستمرار في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، حيث يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري التركي في الموسم الحالي، برصيد 44 نقطة، من 16 مباراة.

وانضم المدافع السوفاكي البالغ من العمر 29 عاما، إلى صفوف العملاق الفرنسي، صيف 2023، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر.

