رودري: لامين يامال مؤهل للتتويج بجائزة الكرة الذهبية

أكد الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مواطنه لامين يامال نجم برشلونة لديه القدرة على التتويج بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم مستقبلًا.

نجم مانشستر سيتي: أريد التعافي بشكل جيد والعودة للمستوى الذي كنت فيه

وتحدث نجم وسط مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية عن إمكانية حصول لامين يامال على جائزة الكرة الذهبية في المستقبل، قائلًا "بالنسبة لي، أعتقد أن لديه كل ما يحتاجه للفوز باللقب، لا أعرف متى سيفوز به، سواء الآن أو لاحقًا، لكنني مقتنع بذلك"، لديه القدرة على الفوز بها".

وعن إصابته التي لحقت به في بداية الموسم الحالي، قال رودري "أريد التعافي والعودة بشكل جيد، ثم أريد أن أحاول العودة إلى المستوى الذي كنت فيه، وأخيرًا، بالطبع، أريد الاستمرار في الفوز".

وأضاف "أملي الآن هو التعافي بشكل جيد، عندما يتعرض شخص ما لإصابة طويلة الأمد، فإن ما يريده هو منح جسده الفرصة للعودة إلى أفضل حالاته والعودة إلى مستوى جيد. هذا هو هدفي، أن أكون لائقًا وألا أواجه أي مشاكل".

وواصل حديثه، "لست خائفًا من عدم العودة إلى المستوى الذي كنت عليه، أنا أعرف اللاعب الذي أنا عليه، هذا النوع من الإصابات لم يعد يشبه ما حدث قبل ثلاثين عامًا - لقد منحني الطاقم الطبي راحة البال اللامتناهية، وأنه لا ينبغي لي أن أقلق، وأنني أستطيع العودة دون أي شيء من شأنه أن يثقل كاهلي".

وعبر عن سعادته لاحتفاء جماهير السيتيزنز بفوزه بجائزة الكرة الذهبية، حيث قال النجم الإسباني "كنت أتحدث مع كوفاسيتش، لقد شهد حفلات الكرة الذهبية في مدريد، لكنه أخبرني أنه لم ير شيئًا كهذا من قبل، عدد قليل جدًا من الأماكن تعامل اللاعبين كما يفعل جماهير السيتي، سأكون ممتنًا إلى الأبد لما فعلوه".

وقد تعرض رودري البالغ من العمر 29 عاما، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة السيتي أمام أرسنال في الجولة الخامسة من مسابقة البريميرليج، لموسم 2024 - 2025.