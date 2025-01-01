مسئولو السفارة المصرية بالجزائر يستقبلون بعثة الأهلي في المطار

حرص عماد سمير، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بالجزائر، وبرفقته مسئولو السفارة، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار ‎هواري بومدين، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة أمس الثلاثاء، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.