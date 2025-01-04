عاجل.. مدرب جديد لـ تريزيجيه في الريان القطري

قرر نادي الريان القطري، المحترف في صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه، تعيين البرتغالي آرتور جورج مدربًا جديدًا للفريق الكروي بعد إقالة يونس علي.

وأعلن نادي الريان عن فسخ تعاقده مع المدرب الوطني يونس علي بالتراضي.

وقال النادي عبر حسابه بمنصة اكس صباح اليوم: توصل نادي الريان الرياضي والمدرب يونس علي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي.

كما شكر نادي الريان المدرب بعد انتهاء فترته في تدريب الفريق الأول، وذلك بعد العمل الذي قام به المدرب الوطني للريان خلال هذه الفترة المؤقتة، وقيادة الفريق في مرحلة تطلبت تظافر الجهود لخدمة النادي وفريق كرة القدم.