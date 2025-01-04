تشكيل وست هام يونايتد الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل وست هام يونايتد الرسمي أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا.

في خط الدفاع: وان بيساكا، كوفال، كليمان، توديبو.

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تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

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تشكيل تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

في خط الوسط: سوسيك، ألفاريز، باكيتا.

في خط الهجوم: محمد قدوس، فولكورج، سامرفيل.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، عبر قناة beIN Sports 1HD.

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