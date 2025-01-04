تشكيل سموحة أمام منتخب السويس فى كأس مصر

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام منتخب السويس المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات دور ال 32 فى بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: ميدو مصطفى، محمد ربيعه، محمد زيكا،ابوبكر ليادى.

خط الوسط: دوكو دودو، محمد كناريا، صامويل امادو، أشرف مجدى، إسلام جابر.

خط الهجوم: محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور، محمود صابر، عبد الله بستنجى، أحمد إيهاب، محمد كونيه، أحمد خالد، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدرى، عبد الرحمن عامر.