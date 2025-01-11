ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي أمام موركاب سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق موركاب سيتي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي وموركامب مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام موركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: يورجنسين.

في خط الدفاع: جيمس، توسون، ديساسي، فيجا.

في خط الوسط: لافيا، نكونكو، نيتو.

في خط الهجوم: جورجي، جواو فيليكس، جيو.

txt

موعد مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

txt

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي

وسيتم بث مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موركاب كأس الاتحاد الانجليزي موركاب سيتي تشلسي ضد موركاب سيتي تشيلسى

مواد متعلقة

القناة الناقلة لمباراة ستاد رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

نتيجة وملخص أهداف مباراة أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد في كاس الاتحاد الإنجليزي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD