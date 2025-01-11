ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي أمام موركاب سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق موركاب سيتي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي وموركامب مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام موركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: يورجنسين.

في خط الدفاع: جيمس، توسون، ديساسي، فيجا.

في خط الوسط: لافيا، نكونكو، نيتو.

في خط الهجوم: جورجي، جواو فيليكس، جيو.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي

وسيتم بث مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.