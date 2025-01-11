جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مباراة بلاك بولز

الفجر الرياضي
كريستيان جروس
كريستيان جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مباراة بلاك بولز

وتحدث المدير الفني للفريق عن أهمية المباراة وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء من أجل حسم التأهل للدور التالي.

وتوجه جروس بالشكر لعماد المندوه مدرب حراس الفريق على المجهود الذي بذله مع الفريق قبل تولي توماس جروتر المسؤولية في الفترة المقبلة.

txt

مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد يقود أول مران للفريق

txt

الزمالك بالزي الأبيض التقليدي أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD