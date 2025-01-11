عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على استاد أبيدجان على ملعبه ووسط جماهيره، وأكد عاشور صعوبة المواجهة التي شهدت غيابات كثيرة بسبب الإصابات التي واجهها الفريق مؤخرًا، مشيدًا بالروح التي ظهر عليها جميع اللاعبين.

أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي

وأهدى إمام عاشور الفوز لزملائه اللاعبين والجهاز الفني وجماهير الأهلي وأسرته، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال أمامه مباراة متبقية في دور المجموعات، يسعى الجميع إلى حسمها بالفوز لضمان صدارة المجموعة.

وشدد عاشور على أنه وزملاءه يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في كل المباريات.

وأشاد لاعب الأهلي بالتواجد الجماهيري في كوت ديفوار اليوم، مشددًا على أن هذه هي عادة جماهير الأهلي التي تساند الفريق في كل مكان، ولها الفضل دائمًا في تحفيز اللاعبين وسعيهم لتقديم كل نقطة عرق من أجل إسعادهم.

واختتم عاشور تصريحاته بأنه منذ انضمامه للأهلي وهو يسعى لبذل أقصى الجهد لمصلحة الفريق، وتحقيق الفوز في كل المباريات.