عاجل.. تغيير إضطراري في تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر إجراء تغيير اضطراري في تشكيل الفريق الأحمر قبل انطلاق مباراة اليوم أمام مضيفه استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء.

وقرر الجهاز الفني للأهلي الدفع بأحمد نبيل كوكا ليعوض أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ٧ نقاط خلف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.