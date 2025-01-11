طلعت يوسف: الاتحاد السكندري يحتاج تدعيمات في عدة مراكز والقائمة مغلقة

الفجر الرياضي
طلعت يوسف
طلعت يوسف

قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى أنه تولى المسئولية قبل المباراة بثلاث أيام فقط وهى فترة غير كافية للتعرف على قدرات وإمكانيات خاصة أنه لم يكن متابع للفريق قبل توليه المسئولية.

طلعت يوسف: الاتحاد السكندري يحتاج تدعيمات

وأضاف طلعت يوسف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة أنه تبين أن الفريق الأخضر يحتاج إلى تدعيمات عديدة فى عدة مراكز خلال انتقالات يناير الحالية لسد العجز.

وأوضح طلعت يوسف أنه اكتشف أن القائمة مغلقه وهو مايعنى إنه لا بد من استبدال عدد من اللاعبين لإضافة لاعبين جدد.

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زد يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الدوري المصري

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تشكيل الاتحاد السكندري وزد فى لقاء اليوم بالدوري المصري

و أردف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أنه إذا لم يتم تدعيم الفريق سيتعرض لهزة كبيرة.

وواصل طلعت تصريحاته قائلا أنه بعد طرد بواتنج تعرض فادى فريد للإصابة رغم أنه عائد من نفس الإصابة وهو ماتسبب فى زيادة النقصان العددى.

وأكد طلعت يوسف أن هناك برنامج تدريبي خلال فترة التوقف الحالية. 

وخسر الاتحاد السكندرى مساء اليوم على ستاد الإسكندرية أمام زد بهدف دون رد فى الجولة الثامنة من دورى نايل.

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