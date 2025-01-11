تشكيل الاتحاد السكندري وزد فى لقاء اليوم بالدوري المصري

أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه فى لقاء اليوم أمام نظيره إف سى زد المقرر له في السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من دورى نايل.

تشكيل الاتحاد السكندري وزد فى لقاء اليوم

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم، محمود شبانه، محمود متولى، مروان داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو، عمر الوحش، عمرو جمعه، بواتنج، مروان داوود.

خط الهجوم: شكرى نجيب.

وتعتبر هذه المباراة هى الرسمية الأولى للجهاز الفنى الجديد بقيادة طلعت يوسف.

وأعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق اف سى زد عن تشكيل فريقه أيضًا وضم التشكيل كلا من: على لطفى، أحمد سيد، مصطفى العش، كامونى، عبد الرحمن البانوبى، أحمد إبراهيم الصغيرى، محمد أشرف، محمد اسماعيل، أحمد عادل ميسي، بيتر زينو، مانا ماجاسا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 9 نقاط بينما يحتل زد المركز السادس برصيد10 نقاط.