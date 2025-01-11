مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد يقود أول مران للفريق

حرص السويسري توماس جروتر مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد على التواجد في مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أول ظهور لمدرب حراس الزمالك الجديد

وحرص على مصافحة عماد المندوه مدرب الحراس الذي يتولى المسؤولية بصورة مؤقتة، وتعرف على حراس مرمى الفريق الأبيض وتسلم تقريرًا من المندوه عن الحراس والفترة الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ جروتر مهام عمله عقب مباراة بلاك بولز المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية