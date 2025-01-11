جروس: هدفنا الحفاظ على الكونفدرالية.. واللاعبون يحبون اللعب في تواجد الجماهير

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه مقبل على مباراة صعبة أمام بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية، وفريقه يتطلع لتحقيق الفوز والحفاظ على مسيرة الانتصارات في البطولة".



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" الجمهور يصنع الفارق واللاعبون يحبون اللعب في تواجد الجماهير".



وواصل جروس قائلًا:" هناك شكوك حول مشاركة بنتايج وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، ولكن عمر جابر من الحلول في هذه الجبهة، لأنه سبق ولعب في نفس المركز من قبل، ولازال هناك 24 ساعة قبل المباراة وقد يلحق أي من فتوح أو بنتايج باللقاء".



وتابع المدير الفني:" بطولة الكونفدرالية مهمة جدًا، وهدفنا حصد البطولة والحفاظ على اللقب".



وأضاف جروس:" مصطفى شلبي لاعب موهوب، ولا بد أن تكون هناك استمرارية في الأداء وأن يظهر بأفضل صورة في المباريات".



وواصل المدير الفني:" الشق الهجومي في الزمالك لا يزال به معاناة أحيانًا، وهناك تفاصيل صغيرة يكون لها دور في الهجوم، ونسعى لأن نظهر بصورة أفضل هجوميًا في الفترة المقبلة".



واختتم جروس قائلًا:" هناك فرصة لكل اللاعبين والجميع مطالب ببذل أقصى جهد في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة، وأي لاعب سيحصل على فرصته في المستقبل".



ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

